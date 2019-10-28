القبض على متهمين بتهريب دقيق بينهم نظامي

استمعت محكمة الطوارئ المنعقدة بجنايات الجريفات وأم دوم، برئاسة القاضي فخر الدين عبد العظيم أمس، لأقوال الشاكي في القضية (5) متهمين من بينهم نظامي وأصحاب مخابز، أشارت أصابع الاتهام إلى تهريبهم حصة دقيق، وذلك على خلفية توقيف المتهم الأول نظامي بالشارع العام بمنطقة الجريف، وضبط على متن عربة (تاتشر) وعلى متنها عدد (16) جوال دقيق، وقال الشاكي إنه خرج من منزله بالقرب من أحد المخابز بمنطقة الجريف،
وشاهد أهل المنطقة متجمهرين حول العربة التاتشر التي على متنها الدقيق رافضين تحرك العربة، وهددوا بحرق العربة في حالة تحركها من موقعها، وأضاف الشاكي بأنه قام بالاتصال بشرطة الجريف شرق والتي تحركت إلى مسرح الحادث، وتم توقيف المتهم وباستجوابه نفى محاولته لتهريبه لجوالات الدقيق، وأوضح بأنه متوجه به إلى فرن آخر، وبحضور أفراد الشرطة تم القبض على المتهم الأول وتحريز على العربة والدقيق، وقال الشاهد الأول للمحكمة إن في يوم القبض على المتهم الأول تلقى اتصالاً هاتفياً أخطر فيه بأن هنالك عربة تاتشر تم توقيفها من قبل سكان المنطقة،
عندها طلب منه توقيف العربة لحين حضوره مضيفاً عند عودته التقاء بالمتهم الخامس وعند التحدث معه أخبره بأن حصته (50) جوالاً وأن لديه (10) جوالات فائض من الحصة يريد توصيله إلى صاحب فرن بمنطقة بري، إذ إنه عند حاجته إلى زيادة دقيق يمد صاحب ذاك المخبز بالدقيق كما هو يفعل العكس، وسأله عن سبب نقله للمعروضات بالتاتشر أفاده بأن العربة حكومية ولا يتم الشك فيها، بموجبه اتصل بأفراد الأمن الاقتصادي وسرد لهم ما ذكره المتهم الخامس عندها تم توجيهه بتدوين بلاغ في مواجهة صاحب العربة بقسم الشرطة، وحددت المحكمة جلسة اليوم لمواصلة سماع قضية الاتهام.
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