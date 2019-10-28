وزير العدل يجيز نتيجة ملاحق امتحان (المعادلة)

أجاز مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) في اجتماعه اليوم برئاسة د. نصر الدين عبد البارئ وزير العدل رئيس المجلس، نتيجة امتحان تنظيم مهنة القانون (ملاحق) دورة يونيو 2019م.
وقال وزير العدل إن عدد الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الملاحق في هذه الدورة بلغ 2309 طالبا، نجح منهم 1529 بنسبة نجاح بلغت66.2%.
وكشف عبد البارئ أن حالات الغش في هذه الدورة بلغت 17 حالة، مشيرا إلى أن المجلس أوقع عليهم جزاءات الحرمان من الجلوس للامتحانات بعضهم لدورة والآخر لدورتين، ولفت إلى أن النتيجة تم نشرها في موقع الوزارة وموقع مجلس تنظيم مهنة القانون وسيتم تسليم الشهادات ابتداءً من يوم غد.
سونا