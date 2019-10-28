تنقلات واسعة بوزارة العدل

في إطار التنقلات التي تجريها وزارة العدل أصدر وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ القرار رقم (92) لسنة 2019 القاضي بنقل عدد من المستشارين القانونيين بالوزارة.
و قد جاء هذا القرار بموجب أحكام المادة 4 من قانون وزارة العدل لسنة 2017م مقروءة مع المادة 24(1) من لائحة شروط خدمة المستشارين القانونيين بوزارة العدل لسنة 2008م.
و شمل القرار تعيين المستشار العام عمر حسن هاشم حسن محاميا عاما لجمهورية السودان و نقل كل من المستشار العام إيمان محمد عبد القادر مسجلا عاما للملكية الفكرية و المستشار العام محمد عثمان محمود رئيسا لإدارة التشريع و المستشار العام جمال الدين محمد الطيب مستشارا عاما للشئون المالية و الإدارية و المستشار العام إيمان محمد بشير مفرح رئيسا للإدارة القانونية بالقصر الجمهوري و المستشار العام سعاد الأمين محمد رئيسا للإدارة القانونية بمجلس الوزراء و المستشار العام حامد أحمد محمود رئيسا للإدارة القانونية بولاية الخرطوم و المستشار العام خالد إبراهيم يسن رئيسا للمكتب التنفيذي.
سونا