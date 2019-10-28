المجلس الأعلى للسلام يؤمن على اتفاقيات جوبا

أمن المجلس الأعلى للسلام في اجتماعه اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، بالقصر الجمهوري اليوم ، على الاتفاقيات التي جرى توقيعها بعاصمة جنوب السودان جوبا ، وأشاد بالمنهجية التى أدارت بها الأطراف المفاوضات وثمن دورها في هذا الصدد.
وأوضح الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة ، الناطق الرسمى باسم المجلس الأعلى للسلام ، فى تصريح صحفي، أن الاجتماع وجه بضرورة إجراء مشاورات مجتمعية وسياسية لأخذ رأي السودانيين حول تصوراتهم لعملية السلام الشامل التي تجري بالبلاد ، باعتبار أن السلام شأن وطني عام وليس عملية فوقية.
وقال التعايشى إن الاجتماع دعا لضرورة مواصلة اجتماعاته وصولا الى تصور كامل في ما يتعلق بترتيبات الجولة القادمة من المفاوضات المزمع انطلاقها في الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل.
وأضاف أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية خاصة باعتباره يأتي مباشرة بعد جولة مفاوضات ناجحة فى جوبا توصلت فيها الأطراف السودانية إلى اتفاقيات مهمة وضعت عملية السلام فى مراحل متقدمة.
الى ذلك جدد التعايشي التأكيد على استعداد الحكومة لدفع استحقاقات السلام وتنفيذ مطلوباته ، مشيرا الى ترحيب المجلس بوفود الجبهة الثورية التي وصلت الى الخرطوم.
سونا