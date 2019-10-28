الأخبار > سياسية > إبراهيم جابر : الفترة الانتقالية تستوجب تحقيق شعارات الثورة وملف السلام أولوية للحكومة
الأقسام :

سياسية

2019/10/28

2019/10/28


إبراهيم جابر : الفترة الانتقالية تستوجب تحقيق شعارات الثورة وملف السلام أولوية للحكومة



شارك الموضوع :

قال اللواء إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة فى السودان، أن مشكلة النيل الأزرق “جنوب السودان”، هى مشكلة السودان كله، وأن ملف السلام أولوية للحكومة الانتقالية التى ستكثف جهودها لتحقيقه بما يسهم فى بلوغ الغايات المنشودة فى بسط الأمن والاستقرار والتعايش السلمى ووحدة الصف.
وقال جابر، فى كلمة مساء أمس الأحد، خلال لقاء مع الفعاليات التنفيذية والسياسية والمجتمعية فى ولاية النيل الأزرق، إن الحكومة ستعمل على نبذ الفرقة ومحاربة العنصرية.

 

وأضاف أن السلام آت والحكومة جلست مع الأطراف كافة كشركاء، لافتا إلى أن الفترة الانتقالية تستوجب تحقيق شعارات الثورة.

وأوضح أن الحكومة الانتقالية تحتاج إلى آراء المجتمع ومشورته لتأسيس نظام ديمقراطى حقيقى يعكس عراقة الشعب السودانى، لافتا إلى أنه من أولويات الحكومة تحويل المنتجات الزراعية إلى صناعات تحويلية بما يمكن الحكومة من إتاحة الفرصة لتوظيف الشباب.

المشهد السودانى

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.