مبادرة لإعادة تأهيل وتطوير العاصمة القومية

تقدم اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية غرفة ولاية الخرطوم بمبادرة لإعادة تأهيل وتطوير العاصمة القومية والتي تهدف الى عاصمة معافاة وآمنة وخالية من السلبيات والجوانب الضارة بالبيئة.
وأعرب والي ولاية الخرطوم الفريق ركن احمد عابدون حماد خلال اجتماعه بأصحاب المبادرة عن تقديره للمبادرة والتي تندرج تحت تأهيل البنى التحتية بجميع المحليات ودعم الجهد الرسمي عبر غرفة الصناعات، وتستهدف إنارة كل الشوارع الرئيسية وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، المراكز الصحية والعلاجية بالأحياء، تنظيم وفتح الطرق، معالجة الاختناقات المرورية، وإزالة المخالفات والورش العشوائية بالأحياء السكنية، فضلاً عن تشجير الشوارع، وإزالة مواقع السكن العشوائي وتوفيق أوضاع المباني تحت التشييد، إضافة الى إيجاد حل جذري للنفايات.
شارك في الاجتماع معتمدو محليات الولاية والاتحاد العام لغرف الصناعات بالسودان واتحاد غرف الصناعات الصغيرة غرفة واتحاد فن الغناء الشعبي واتحاد المهن الموسيقية والشبكة الوطنية لبناء السودان والمنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني وأمن الاجتماع على أهمية التنسيق التام مع لجان الأحياء والشباب والمحليات في إنفاذ هذه المبادرة.
سونا