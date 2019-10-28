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سياسية

2019/10/28

2019/10/28


مدير جامعة النيلين: نرعى الحوار لنبذ العنف



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أكد مدير جامعة النيلين بروفيسور محمد الأمين أحمد، أن إدارة الجامعة تضع مسألة الاستقرار كأولوية قصوى وترعى حوار التنظيمات السياسية من أجل التوافق على ميثاق شرف ينبذ العنف الطلابي تحقيقا لشعار ثورة ديسمبر المتمثل في السلمية. وأضاف بروفيسور الأمين لـ(سونا) أن الجامعة أكملت استعداداتها لاستقبال الطلاب غداً الثلاثاء الموافق ٢٩ اكتوبر. و كشف عن تحرك إدارة الحامعة العليا وعمداء الكليات لاستقبال الطلاب والترحيب بهم بعد توقف الدراسة لأشهر طويلة، وشدد على وقوف إدارة الجامعة على مسافة واحدة من جميع الطلاب بدون النظر إلى خلفياتهم الفكرية والسياسية.

سونا

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