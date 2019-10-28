تنسيق بين “القضاء” و”المفوضية” في مجال حقوق الإنسان

أكدت رئيسة القضاء، نعمات عبدالله محمد خير، يوم الإثنين، حرصها على التعاون مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان، لتحقيق أعلى درجات العناية بحقوق الإنسان، وأمنت على التعاون والتنسيق من أجل العدالة في البلاد.
والتقت رئيسة القضاء بمكتبها بوفد من مفوضية حقوق الإنسان برئاسة حورية إسماعيل عبدالمحسن، رئيسة مفوضية حقوق الإنسان بالسودان.
واستعرض اللقاء بحسب وكالة السودان للأنباء، مهام المفوضية ودورها في مراقبة معايير حقوق الإنسان والقضايا التي تواجهها.
وأمن اللقاء على دور القضاء والمحاكم في العناية بحقوق الإنسان، بشأن المحاكمة العادلة وتوفير البيئة المناسبة لإجراءات المحاكمات.
وفي سياق متصل التقت رئيسة القضاء بوفد من إدارة السجون، برئاسة اللواء فيصل حاج عربي صالح، مدير الإدارة العامة للسجون، بحضور عبد العزيز فتح الرحمن، نائب رئيس القضاء، المشرف على السجون في السودان.
وقدم اللواء فيصل تنويراً عن أوضاع السجون، بالإضافة إلى واجبات ومهام إدارة السجون في جانب تنفيذ أحكام المحاكم، وأشار إلى أنهم الآن بصدد الإعداد لافتتاح عدد من المدن الإصلاحية الجديدة التي تمت تهيئتها بصورة جيدة تتناسب وكرامة الإنسان.
الشروق