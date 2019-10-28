جامعة كردفان: التعليم العالي يمضي بخطي ثابته

أكد البروفيسور بابكر كرامة عبد الله مدير جامعة كردفان أن مسيرة التعليم العالي تمضي بخطى ثابته ومتسارعة لتحقيق الغايات المنشودة لتنمية البلاد وتطوير مواردها.
وقال في تصريح لسونا اليوم إن جامعة كردفان تمثل الروح والمرجع لكثير من الدراسات والبحوث العلمية التي تسهم في تطوير وتحويل طبيعة الصورة التقليدية للإنتاج الي الحداثة والتجديد مشيرا الى توجيهات رئيس الوزراء بتصدير السلع الزراعية والحيوانية بالقيمة المضافة .
وأبان أن الجامعة تتمتع بخبراء في المجالات المختلفة والقدرة على ريادة العمل وتطوير العمل الإنتاجي للإسهام في قيمة الصادرات.
وأضاف كرامة إن الطلاب المرشحين لكليات جامعة كردفان للعام الحالي تجاوز الخمسة الاف طالباً وطالبة من جميع ولايات السودان لعدد اثني عشر كلية
وأشار الى أن إستدعاء الطلاب الجدد للعام الدراسي 2019-2020م للتسجيل يمثل إنطلاقة حقيقية لإستدعاء جميع الطلاب مشيراً الى إكمال الترتيبات الإدارية وتجهيز البيئة الدراسية والسكنية لإستئناف الدراسة .
وأوضح البروفيسور كرامة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعكف على إعداد اللوائح والدساتير التي تبين طبيعة تكوين الأجسام الطلابية لممارسة الأنشطة غير الصفية وتنمية مواهب وقدرات الطلاب مشيداً بانفتاح الجامعة الخارجي ومشاركتها وعضويتها في اتحاد الجامعات العربية والإسلامية والأفريقية على المستوى الإقليمي والعالمي .
وكشف عن مشاركة الجامعة بفريق عملٍ بحثي متخصص في منتدى الجامعات الأفريقية لتنمية وبناء القدرات في شهر ديسمبر المقبل لتمثيل الجامعات السودانية
سونا