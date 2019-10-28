مدير الشرطة يلتقي السفير الصيني بالخرطوم

التقى الفريق اول شرطة(حقوقى) عادل محمد احمد بشائر مدير عام قوات الشرطة بمكتبه اليوم سفير دولة الصين بالسودان بحضور نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام
واستعرض اللقاء العلاقات التاريخية التى تجمع بين الشعبين الشقيقين والدور الكبير لدولة الصين فى نهضة البلاد.
كما بحث اللقاء أوجه التعاون بين الشرطة السودانية ونظيرتها الصينية فى مجال التدريب ورفع القدرات وتبادل الزيارات..
من جانبه اكد السفير الصينى استعداد بلاده التام لتفعيل برتوكولات التعاون بين الجانبين عبر الزيارات المتبادلة ، كاشفا عن تقديم دورة تدريبية متقدمة لمنسوبى الشرطة السودانية فى اطار التعاون بين البلدين.
سونا