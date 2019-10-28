مفرح يلتقي وكيل مطرانية ماري جرجس بامدرمان

التقى الاستاذ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والاوقاف
بمكتبه بالوزارة اليوم وكيل مطرانية كنيسة مارى جرجس بأمدرمان انطونيوس فاكيوس
وتناول اللقاء التعايش الدينى بين المسلمين والمسيحيين فى السودان .
واكد الوزير اشتراكهم فى الانسانية والديانات السماوية وهذه المشتركات تجمع اكثر من ماتفرق وان الهدف الاساسى لكل انسان الامان والسلام والمحبة .
وأكد مفرح ان السودان يمتاز بتنوع دينى فريد وتعايش وتسامح دينى بين جميع هذه المكونات مشيرا الى قدرتهم على عمل مشروع واحد يجمعنا مع بعضنا البعض فى وئام ومحبة وسلام من اجل بناء وطن جديد على هذه الاسس .
وأكد وكيل مطرانية كنيسة مارى جرجس ان التعايش فى السودان تاريخى ارست دعائمه المواطنة بين المسلمين والمسيحيين وهو ارث عايشته الاجيال.
سونا