أيمن: الإتفاق على المضي لتحقيق أهداف الثورة

أكد أيمن خالد الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير أن الاجتماع المشترك الاول بين قوى الحرية والتغيير ومجلس الوزراء ومجلس السيادة الذي عقد الإثنين بالقصر الجمهوري كان الغرض الأساسي منه مناقشة قضايا وأهداف وبرنامج حكومة الثورة والمضي قدما في استقرار الفترة الإنتقالية .
وقال في تصريح صحفي عقب الإجتماع أنه تمت مناقشة قضايا أساسية للثورة مثل القضايا المعيشية وقضايا السلام بصورة اساسية مبينا ان المجتمعين أمنوا علي ضرورة مخاطبة جذور المشكلة بهدف تحقيق السلام كما اكدوا أهمية تكاتف الجميع بكل المستويات ،السلطة الإنتقالية و المكونات السياسية وعلي مستوي المواطن العادي والتوجه نحو تحقيق السلام الشامل في البلاد.
وأوضح أيمن أن الإجتماع أمن أيضا علي اهمية تفكيك دولة الحزب الواحد من أجل بناء دولة الوطن والمضي في هذا الجانب حتي تعبر السلطة عن المواطن السوداني بكل مكوناته .
وأشار إلى انه تم التأكيد علي التواصل المستمر بين أجهزة السلطة الإنتقالية وقوى الحرية والتغيير والمواطنين حتى يتم تحقيق اهداف الثورة كاملة .
ومضى قائلا أكد الإجتماع على ضرورة المضي قدما نحو التحقيق حول كل الجرائم التي ارتكبت خاصة فض الإعتصام وقضايا الشهداء وتقديم كل من أجرم وكل من سفك دما وكل من سرق مالا وكل من افسد إلي العدالة مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية تقوم بتشكيل اللجان مثل لجنة السلام لوضع رؤية متكاملة حول السلام الحقيقي من أجل بناء سودان يسع الجميع ويعالج قضية الحرب ويمضي في قضية البناء والسلام الي الأمام والقضايا الأخرى .
الخرطوم 28 – 10 – 2019 م ( سونا )