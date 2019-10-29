 أكثر من 25 مليار جنيه خسائر إضراب العاملين بجهاز التحصيل الموحد بالخرطوم

تسبب إضراب العاملين بجهاز التحصيل الموحد بالخرطوم الذي دخل يومه الثاني أمس في تراجع ايرادات الولاية وخسائر ضخمة وبلغ حجم الفاقد الايرادي أمس25 مليار، و394 مليون، و889 ألف جنيه. واستهجن العاملون تكليف محاسبين بوزارة التخطيط العمراني للعمل بنوافذ التحصيل، وهددوا باللجوء الى اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة، ووفقاً للقرار الذي تحصلت “الجريدة ” على نسخة منه فقد تم تكليف 12 محاسب بوزارة التخطيط العمراني إبتداء من أمس للقيام بالتحصيل الى حين إشعار آخر.
ونوه موظف بجهاز التحصيل ان ايرادات وزارة التخطيط العمراني تعتبر من أكبر الوحدات الإيرادية، وقال إن ربطها الشهري يبلغ 13 مليار جنيه و621 مليون جنيه، و795 ألف جنيه.
وكشف الموظف الذي فضل حجب اسمه للجريدة ان ايرادات الخميس الماضي والتي تتضمن الوزارات + الهيئات بلغت 42 مليار،149 مليون ،216 ألف جنيه، بينما انخفضت ايرادات أمس بسبب الاضراب المفتوح الى 20 مليار، 788 مليون ،116 الف جنيه، ونوه الى إن المتحصلين المتعاقدين الذين لا يتبعون لوزارة المالية لم يشاركوا في الاضراب وقاموا بالتحصيل في هيئة النظافة، وأقسام الشرطة، التأمين الصحي، الدواء الدائري، وهيئة مياه ولاية الخرطوم، وبحسب الموظف فان الفاقد الايرادي بلغ أمس 25 مليار، و394 مليون، و889 ألف جنيه.
وأكد الموظف ان التحصيل بالولاية توقف بنسبة أكبر من 80 % في وزارات التخطيط العمراني، البنية التحتية، الزراعة، التربية والتعليم، الموارد البشرية.
من جانبهم أعلن العاملون بوزارة المالية سحب الثقة عن النقابة وقالوا إنها ” لا تمثلهم” وأكدوا تضامنهم مع العاملين بجهاز التحصيل في اضرابهم المفتوح الى حين استجابة حكومة الولاية الى مطالبهم المشروعة، وأرجع العاملون في “بيان ” سحب الثقة الى إن النقابة لم تحرك ساكناً بخصوص احتجاجات العاملين على عدم تسليمهم أراضيهم على الرغم من أنهم قاموا بسداد رسومها وقللوا من اعلان النقابة، وقللوا من اعلان النقابة مساندتها للمتحصلين في اضرابهم ورأى العاملون ان نجاح الاضراب هو الذي دفع النقابة الى التضامن مع المتحصلين.
الخرطوم : سعاد الخضر
صحيفة الجريدة