الصحة تكشف عن (3) حالات اشتباه بمرض الكوليرا و “المستهلك” تحذر المواطنين من تناول الوجبات في الأسواق

أعلن مدير ادارة الوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية الدكتور بابكر المقبول عن ظهور ثلاث حالات اشتباه جديدة لمرض الكوليرا بولاية الخرطوم، بجانب حالتي اصابة أخرى تم اكتشافها قبل نحو اسبوعين، في وقت حذرت فيه جمعية حماية المستهلك المواطنين من تناول الوجبات في الاسواق.
وقطع المقبول الذي أبدى امتعاضه الشديد من تدني صحة البيئة التي عزاها الى غياب الرقابة من قبل السلطات المعنية والمختصة بمراقبة الاسواق.
ومن جانبه شن مدير صحة البيئة بوزارة الصحة الاتحادية الدكتور اسماعيل الكامش هجوماً عنيفاً على الوحدات الادارية بالمحليات التي قال ان دورها انحصر في التحصيل والربط دون الاهتمام بصحة المواطن وقال ان هناك أمراض سلوكية تحتاج الى توعية المواطن عبر تكثيف الحملات الاعلامية كخطوة وقائية لتفادي الامراض الخطيرة مثل الكوليرا .
من جهتها طالبت جمعية حماية المستهلك على لسان أمينها العام دكتور ياسر ميرغني المواطنين بترك الخضروات ما أمكن خلال هذه المرحلة، وشدد ميرغني على ضرورة مقاطعة المطاعم والكافتيريات مجدداً مطالبته بتطبيق شعار قوتنا من بيوتنا ومنع تناول أية وجبة من الأسواق حفاظاً على الصحة العامة .
الخرطوم : عبدالرحمن حنين
صحيفة الجريدة