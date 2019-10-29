المؤتمر السوداني:نقف ونواصل لتحقيق أهداف الثورة

أكد المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى إعلان الحرية أن حزب المؤتمر السوداني سيواصل البقاء على قيد الضمير الوطني والوقوف في صف شعبه من أجل حراسة الثورة والعمل على تحقيق أهدافها.
وقال الدقير في حواره مع وكالة السودان للأنباء يقرأ بصفحة الحوارات إن حزب المؤتمر السوداني مهتم بتحقيق العدالة وإنصاف الشهداء وإنجاز السلام ودعم تنفيذ برامج الإصلاح في فضاءات الواقع كافة خلال الفترة الانتقالية.
وأشار رئيس حزب المؤتمر السوداني إلى أنه سنكون في حالة تواصل دائم مع جماهير الشعب السوداني وسنتعلم منهم ومعهم، وفي حالة تفاعل مستمر مع قضاياهم على كل المستويات وأكد أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتقديم تجربة حزبية راشدة قوامها المؤسسية والديمقراطية والصدقية وحيوية المنهج، وقال إننا نسعى لتجهيز الحزب تنظيمياً وسياسياً لخوض الانتخابات المقبلة ببرنامج وطني حداثي مستنير نأمل أن يكون معبِّراً عن آمال شعبنا وطموحاته وجديراً بنيل ثقتهم.
سونا