حمدوك ومعيتيق يبحثان التعاون بين السودان وليبيا

التقى رئيس مجلس الوزراء دكتورعبدالله حمدوك اليوم بمكتبه أحمد عمر معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية والوفد المرافق له وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله.
وقدم أحمد عمر معيتيق التهنئة للدكتور عبد الله حمدوك بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الوزراء وتكوين الحكومة الانتقالية والتوافق الوطني حول الترتيبات للمرحلة الانتقالية.
كما بحث اللقاء أوجه التعاون كافة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، وأبدى الوفد الليبي رغبته في استئناف الاستثمارات الليبية الموجودة في البلاد والتوسع فيها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة للتعاون بين البلدين.
سونا