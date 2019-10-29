نسبة حصاد السمسم بلغت 85% بالنيل الأبيض

أكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض المهندس الهادي عجيب جاد الله اكتمال عمليات الحصاد لمحصول السمسم 85% من المساحة المزروعة بالسمسم والبالغ قدرها مليون و486 ألف فدان في القطاع المطري (الآلي والتقليدي).
وقال عجيب في تصريح لـ(سونا) إن محصول السمسم شهد هذا الموسم توسعا كبيرا من المنتجين نسبة لتوفير تقانات رفع الإنتاجية وتقانات الحصاد الحديثة، وأبان أن الوزارة تركز في المرحلة الحالية على توعية وإرشاد المنتجين للمحافظة على الحصاد عبر إدارة نقل التقانة والإرشاد بتوجيه المنتجين بعدم استخدام المبيد مباشرة على محصول السمسم وإتباع الطرق السليمة والتي من شأنها المحافظة على المحصول من الثلوث باعتباره من المحاصيل النقدية والاقتصادية.
سونا