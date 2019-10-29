وزارة المالية: مُوازنة (2020) تعتمد على موارد حقيقية وليست توقعات

أوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المُكلف مدني عباس مدني، أنّ مشروع مُوازنة الدولة للعام المالي 2020م تعتمد على إنفاذ أولويات الفترة الانتقالية العشر، وقطع بأن الموازنة تعتمد على موارد حقيقية وليست توقعات.
وقال مدني بحسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ أهم ملامح مُوجِّهات مشروع المُوازنة الاعتماد على تقليل الإنفاق الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وزيادة الصرف على التنمية والتعليم والصحة، بجانب إيجاد حُلُولٍ للتجنيب ومُعالجة التهرب الضريبي، وتعظيم الإيرادات وتعزيز الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام.
الجدير بالذكر أنّ اللجنة العُليا لإعداد مشروع المُوازنة العامة للدولة للعام المالي 2020م عَقَدَت اجتماعها الأول نهاية الأسبوع الماضي، وناقشت من خلاله مسودة مُوجِّهات المُوازنة والبرنامج الزمني المُقترح لإعدادها.
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