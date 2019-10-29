“440” بلاغاً ضد رموز النظام السابق بنيابات الفساد ومخالفات الأراضي

كشفت مصادر موثوقة لـ “الصيحة” أن عدد البلاغات الكلي والإجراءات التي اتخذتها نيابة الفساد ومخالفات الأراضي في مواجهة مسؤولي النظام السابق، بلغت نحو (440) بلاغاً، تتعلق بالفساد والتجاوزات في الأراضي والعقارات.
وأبلغت مصادر (الصيحة) أن نيابة الفساد ومخالفات الأراضي سلمت تقارير مفصلة وكاملة عن البلاغات والإجراءات بشأن المسؤولين السابقين بالنظام السابق، بناءً على طلب النائب العام، وتوجيه صادر لكل النيابات التي بطرفها إجراءات لمسؤولين سابقين، بجانب مده بتقارير تتعلق بسير الإجراءات وتفاصيل البلاغات ومعرفة مدى توافقها مع القانون، وكيفية سير التحريات فيها، وتباطؤها، فضلاً عن تلمس وضع تلك النيابات.
وطبقاً للمصادر فإن عدد البلاغات والإجراءات بنيابة الفساد والتحقيقات المالية التي تم تدوينها ضد مسؤولي النظام البائد بلغت (400) بلاغ، تجري إجراءات التحري فيها، فيما بلغ عدد البلاغات في نيابة مخالفات الأراضي (40) بلاغاً تتعلق بمخالفات في الأراضي والعقارات لرموز النظام السابق، تم حجزها، ومصادرتها.
وأكدت المصادر أن نيابة مخالفات الأراضي شرعت في إجراءات التحري في البلاغات وإكمالها، تمهيداً لإحالتها للمحكمة، وأكدت عدم شطب أي بلاغ في مواجهة المسؤولين السابقين، عدا بلاغ في مواجهة عثمان شقيق الرئيس السابق عمر البشير تم شطب البلاغ نتيجة انقضاء الدعوى الجنائية بسبب وفاة المتهم.
الصيحة