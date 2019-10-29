أحداث مؤسفة واشتباكات بالأيدي في مؤتمر صحفي للجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة

شن رئيس شعبة مصدري الذهب المحلول عبد المنعم الصديق وآخرين هجوماً عنيفاً وصل حد الاشتباك بالأيدي على مؤتمر صحفي للجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة بمركز طيبة برس في الخرطوم، وأعاقوا اعلان أعضاء اللجنة التمهيدية. واشتبك الحضور بالأيدي بعد تأكيد عبدالمنعم أنه اتحاد شرعي ولا يحق لأية جهة اعلان نفسها.
وأدان الحضور من أعضاء اللجنة الهجوم على المؤتمر الصحفي، ووصف الناطق الرسمي بإسم اللجنة مصطفى خاطر الاعتداء بالبربري وغير الحضاري وقال انه يعكس سلوك النظام البائد، مشيراً إلى أنهم ماضون في تأسيس اتحاد الصاغة الذي سيطر عليه منسوبي النظام السابق.
وشرعت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصاغه في فتح بلاغ ضد رئيس شعبة مصدري الذهب وآخرين عقب هجومهم على اللجنة التمهيدية، كما اعلنت لجنة استعادة النقابة المكتب التنفيذي أسماء الضباط الثلاث.
الانتباهة