القائم بالأعمال الأمريكي يغلق الباب أمام إزالة السودان من قائمة الارهاب في الوقت الراهن

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة الامريكية بالخرطوم براين شوكان، وبحث اللقاء أوجه التعاون بين السودان وأمريكا. وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب،
مشيرا إى أهمية النظر بايجابية للتغيير الحقيقي الذي أحدثته الثورة وما استتبعها من إجراءات عملية لمصلحة التغيير في السودان. وقالت السفيرة بإدارة شمال أمريكا مها أيوب في تصريحات صحفية إن القائم بالأعمال الأمريكي أوضح أن هناك مساعي جارية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وأن هذا الامر قد يتطلب بعض الوقت.
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