الكباشي: سنمثل للتحقيق أمام اللجنة المستقلة متى ما طُلب منا ذلك

قال الفريق ركن شمس الدين الكباشي، عضو المجلس السيادي، إنهم لم يمانعوا في تشكيل لجنة التحقيق المستقلة حول فض الاعتصام، وزاد “ولا علم لي إلى أين وصل عملها”، وأضاف خلال برنامج (رفع الستار) في فضائية الخرطوم، أن الحصانة التي يتمتعون بها إجرائية ولا تشكل حماية لأي أحد، وتابع “سنخضع للتحقيق متى ما طُلب منا ذلك.
وقال بحسب ما نقلته صحيفة (اليوم التالي) إن خطاب الحكومة ينبغي أن يكون في إطار الوثيقة الدستورية والوثيقة نفسها محكومة بمهام تحدد السلطات والاختصاصات. واستنكر الكباشي استغلال منابر الجمعة في الصراع السياسي، وقال إنه أمر غير جيد وغير مقبول.
كوش نيوز