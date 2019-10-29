مشروع قرار للبرلمان العربي لرفع السودان من الارهاب

أعدت اللجنة المعنية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب في البرلمان العربي ،مشروع قرار يدعم طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لعرضه على جلسة البرلمان العربي التي ستعقد يوم بعد غد الخميس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي رأسه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي الثلاثاء،بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة ، بحضور أعضاء اللجنة ومشاركة الوزير المفوض إدريس محمد علي القائم بأعمال سفارة السودان في القاهرة.
ويؤكد مشروع القرار أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والانخراط بشكلٍ كامل في المجتمع الدولي واستعادة اندماجه السياسي والاقتصادي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية .
كما أقرت اللجنة مذكرة قانونية ملحقة بالقرار تثبت بالحجج والأسانيد القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
القاهرة في29-10-2019(سونا)