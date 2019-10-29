عدد من أعضاء مجلس السيادة يلتقون وفد حركة جيش تحرير السودان

التقى عدد من أعضاء مجلس السيادة بالقصر الجمهورى مساء الثلاثاء، وفد من أعضاء حركة جيش تحرير السودان التى يقودها منى اركو مناوى والذي عاد للبلاد مؤخرا، وبحث اللقاء الجهود الجارية لتحقيق السلام الشامل بالبلاد.
وقال رئيس الوفد السيد جمعة الوكيل أن عودتهم إلى أرض الوطن ولقائهم أعضاء مجلس السيادة اليوم يأتي في اطار تأكيد موقف الحركة المعلن بوقوفها مع تحقيق السلام الشامل بالبلاد ، معتبرا أن اللقاء الذي جمعهم مع أعضاء مجلس السيادة كان لقاءا وديا، ساده الاحترام المتبادل.
وأوضح الوكيل أن الحروب التي دارت في السودان منذ ستين عاما افقدت البلاد الكثير من الانفس والموارد، مضيفا أن مبادرة وفد الحركة بالعودة إلى الوطن، جاءت لتعزيز جهود السلام الجارية .
وأشار الوكيل الى أن الحركة جنحت للسلام عندما تأكد لها أن الحكومة تسير بخطى صادقة في طريق تحقيقه.
وأكد الوكيل أن وفد الحركة جاء للخرطوم بهدف الالتحام مع الشعب السوداني بالداخل بعد نجاح ثورة ديسمبر والالتقاء بالاخوة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني من أجل المشاركة والمساهمة فى بناء السلام والحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر التي استطاع من خلالها شباب السودان إسقاط النظام الظالم السابق.
وقدم الوكيل تعازيه لشهداء الثورة وشهداء السودان منذ العام ١٩٥٦.
الخرطوم 29-10-2019م (سونا)