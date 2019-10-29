السودان يتراس اجتماعات مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة

يترأس السودان اجتماعات مجموعة العمل الفنية لمبادرة الاتحاد الافريقي وإقليم القرن الافريقي لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة وذلك بالعاصمة الكينية نيروبي في الفترة من ٢٨-٣٠ أكتوبر الجاري.
يشارك السودان بوفد برئاسة اللواء شرطة/ عبدالله أحمد محمد أبوسن مدير دائرة الأجانب بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والخبير في ملف الهجرة وعضوية العقيد شرطة/ عوض السيد جبارة مدير إدارة مكافحة الإتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية والسكرتير الأول/ محمد أحمد حجير من السفارة بنيروبي.
تناقش الإجتماعات دعم فريق العمل الخاص بالمبادرة وإلاجازة النهائية للشعار والموقع الإلكتروني الخاصين بالمبادرة، عبر إجتماعات علي مستوي الفنيين والخبراء تعقبها الجلسة الختامية التي يحضرها مسؤولين رفيعي المستوي من الدول الأعضاء والإتحاد الإفريقي والشركاء من منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الشرطة الدولية لإقليم شرق ووسط إفريقيا.
حضرت الاجتماعات من الدول الأعضاء بجانب السودان رئيس مجموعة العمل الفنية للمبادرة كل من مصر وإثيوبيا و إريتريا وليبيا وجيبوتي وكينيا وجنوب السودان وتونس والصومال.
الخرطوم 29-10-2019م (سونا)