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جرائم وحوادث

2019/10/30

2019/10/30


المحكمة ترفض استبعاد شهادة عقيل سوار الذهب وإعادة استجوابه



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رفضت محكمة الأوسط بأم درمان طلب هيئة الدفاع في قضية مقتل معلم خشم القربة، بشأن استبعاد شهادة الطبيب الشرعي عقيل سوار الدهب وإعادة استجوابه، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم كوش نيوز

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