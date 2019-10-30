المحكمة ترفض استبعاد شهادة عقيل سوار الذهب وإعادة استجوابه

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جرائم وحوادث
2019/10/30
2019/10/30
رفضت محكمة الأوسط بأم درمان طلب هيئة الدفاع في قضية مقتل معلم خشم القربة، بشأن استبعاد شهادة الطبيب الشرعي عقيل سوار الدهب وإعادة استجوابه، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم كوش نيوز
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