صندوق الإسكان يعلن تنفيذ 130ألف وحدة

نظم الصندوق القومي للاسكان والتعمير بمقره اليوم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للموئل تحت شعار: “التكنولوجيا كأدأة تحفيزية لتحويل النفايات إلى ثروة” وبـ”يوم الإسكان العربي” تحت شعار: “المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دعم الاسكان الميسر” وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركاء بمكتب الهبتات بالخرطوم والمجلس القومي للتنمية العمرانية وصندوق الإسكان والتعمير بولاية الخرطوم وبرعاية الدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبية الأمين العام المكلف للصندوق .
وخاطب الاحتفال السيد الأمين العام المكلف للصندوق مبينا أن الاحتفال يجيء هذا العام وقد حقق السودان تقدما في مجال الإسكان حيث أصبح المشروع القومي للمأوى واقعا بجهود الصندوق القومي للإسكان والتعمير وشركائه من صناديق الإسكان في الولايات والمصارف الوطنية التي قامت بالتمويل للمشروعات، معلنا عن إنشاء أكثر من 130 ألف وحدة سكنية بالعاصمة والولايات عبر صناديق الإسكان في الولايات وذلك بفضل السياسات الناجحة التي استهدفت التحول إلى تمليك المواطنين المنازل الجاهزة بدلا عن تمليك الاراضي عبر الخطط الإسكانية.
وكشف أن عدد المنازل التي تم تشييدها منذ الاستقلال حتى قبل بدء إنشاء صناديق الإسكان في العام 2001م بلغ 2500 منزل.
وقال إن الصندوق يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الانفتاح على العالم الخارجي واستقطاب التمويل والاستثمارات نتيجة لنجاح ثورة ديسمبر المجيدة والتحول السياسي الذي حدث في السودان، مشيرا إلى أن خطط الصندوق للفترة المقبلة ستركز على تشجيع الاتجاه للإسكان الرأسي والتعاوني والريف المنتج للحد من الهجرة من المدن إلى الريف ودعم الانتاج وأن الاحتفال يستهدف تذكير جميع الشركاء في مجال الاسكان بداخل وخارج السودان للتعاون من أجل إنفاذ المشروع القومي للمأوى .
وأشار الدكتور عبد الرحمن مصطفى المدير القطري للهبتات بالسودان إلى جهودهم خلال الفترة الماضية بالسودان، وإلى تنفيذ عدد من المشروعات السكنية بمناطق النزاعات في دارفور والمساهمة في تقديم العون الفني والتدريب لعدد من العاملين في مجال الإسكان، فضلا عن الاهتمام بتدريب الفئات المستهدفة بالإسكان على تقانات البناء المستدام بمواد صديقة للبيئة مثل الطوب المثبت بدلا من القش، معلنا عن تمليك عدد من الولايات لماكينات لإنتاج الطوب. وتحدث عن الاحتفال باليوم العالمي للموئل العالمي مؤكدا أن الاحتفال يأتي تذكيرا
للعالم بمسئولياته تجاه توفير السكن وأنهم مستعدون للتعاون مع السودان خلال الفترة المقبلة كما وأعرب عن تقديره لجهود السودان في مجال الاسكان والتي أثمرث تقليص نسبة السكن العشوائي بالبلاد إلى 8% تقريبا بعدما كانت تقدر بأكثر من 80%.
وطالب المهندس الخلوتي الشريف مدير صندوق الاسكان والتعمير بولاية الخرطوم في كلمته بالمزيد من التنسيق والتعاون بين الصندوق وجميع الشركاء العاملين في مجال الاسكان في السودان لتنفيذ مشروعات للاسكان بانماط مختلفة تلبي رغبة وحاجة وامكانات المستهدفين المالية بجانب فتح المجال للقطاع الخاص وتيسير مساهمتهم في توفير السكن الميسر للموطنين.
السودانى