والي الجزيرة:مطالب المواطنين مشروعة وواجبة التنفيذ

أعلن اللواء الركن أحمد حنان صبير والي ولاية الجزيرة المكلف أن أبواب مكتبه مفتوحة لكل من يسعى لخدمة الولاية وإنسانها.
وقطع الوالي لدى زيارته صباح اليوم لرئاسة محلية الكاملين ولقاء المعتصمين من لجان المقاومة وقوى إعلان الحرية والتغيير برئاسة المحلية أن مطالب وطموحات وتطلعات المواطنين حق مشروع وواجبة التنفيذ.
من جانبه استعرض دكتور عمر أحمد ميرغني ممثل لجان المقاومة بالكاملين مطالب المعتصمين الهادفة لإقالة المدير التنفيذي ومدراء الوحدات الإدارية واجتثاث كافة رموز النظام السابق وحصر ومصادرة ممتلكات المؤتمر الوطني.
وأوضح المواطن خالد سرالختم أن النقص الذي تعانيه المحلية في الدقيق بسبب عدم المتابعة من قبل الجهاز التنفيذي.
فيما أشاد المواطن إبراهيم النحوي بالاستجابة السريعة من الوالي لمطالب المعتصمين برئاسة المحلية وسماع قضاياهم والتنسيق والسعي لحلها.
سونا