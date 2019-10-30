القوى السياسية بسنار تدعو لحماية مكتسبات الثورة

أقامت لجان المقاومة بحي الأملاك بمدينة الدندر أمسية ثقافية احتفالا بذكرى ثورة أكتوبر المجيدة واشتملت الأمسية على ندوة سياسية كبرى بنادي الاتحاد الرياضي الثقافي الاجتماعي تحت شعار (ثورة أكتوبر بين الماضي والحاضر والمستقبل وتحديات المرحلة المقبلة) بجانب فقرات ثقافية مختلفة.
وتحدث في الندوة عدد من القوى السياسية .وأكد الماحي محمد سليمان القيادي بقوى الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية سنار أهمية لجان المقاومة لحراسة مكتسبات الثورة لتحقيق الأهداف التي ثار الشعب السوداني من أجلها مقدما الشهداء والدماء ولفت إلى التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية ودعا إلى ضرورة الوعي التام بمطالب الثورة وكيفية تحقيقها وحمايتها لإرساء النظام الديمقراطي .
وأوضح الماحي أهم مهام المرحلة الانتقالية والتي ترتكز على إعادة بناء مؤسسات الخدمة المدنية والفصل في القضاء الحر، بجانب إحلال السلام وإنعاش الاقتصاد، علاوة على إعادة بناء الأحزاب السياسية وممارسة الشفافية والديمقراطية.
وأشار إلى أهمية إطلاق الحريات العامة واستعرض مهام لجان المقاومة في حراسة الثورة وعمليات المتابعة والمراقبة للخدمات خاصة مراقبة المخابز والمواد البترولية وغيرها من الخدمات التي تقدم للمواطن، بجانب خدمات اللجان المجتمعية في عمليات البناء والإصحاح البيئي وحملات رفع الوعي وسط المواطنين.
واستعرض سيف عبدالباقي جديد تاريخ الانتفاضات السودانية ضد الحكومات الفاسدة وقال إن مطالب ثورة ديسمبر مستمرة بالطريقة السلمية التي اتسمت بها ثورة الشعب السوداني في المدن كافة منذ انطلاقتها حتى إسقاط النظام المخلوع.
وقال جديد إن لجان المقاومة تعتبر من الأهمية بمكان في حراسة وحماية الثورة بغية محاربة الممارسات الفاسدة كافة للنظام البائد.
إلى ذلك تحدث أحمد عبدالكريم ممثل لجان المقاومة بمحلية سنجة والذي نادى بأهمية تحقيق مطالب الثورة وحماية المكتسبات لتمتع بالحرية والسلام والعدالة وأهمية الوعي بتحديات المرحلة المقبلة.
وتخللت الأمسية عدد من الفقرات الثقافية، وتم تكريم وفد المتحدثين وعدد من رموز المجتمع وشباب المقاومة بحي الأملاك لدورهم الفاعل في القضايا المجتمعية والخدمية بالحي.
سونا