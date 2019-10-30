قوتة يؤكد اهمية تحقيق السلام

اكد عبد الرحمن نور الدائم ( قوتة) الناطق الرسمي باسم قوى اعلان الحرية والتغيير اهمية تحقيق السلام حتى تنعم الولاية بخيراتها الوافرة.
جاء ذلك لدى مخاطبته لقاء الفعاليات التنفيذية والمجتمعية بقاعة المجلس التشريعي على شرف زيارة عضو مجلس السيادة اللواء بحري مستشار ابراهيم جابر والوفد المرافق له .
وترحم قوتة على ارواح شهداء الثورة وحيا جماهير الشعب السوداني لوقوفهم ودعمهم لثورة ديسمبر المجيدة، معربا عن سعادتهم بزيارة عضو مجلس السيادة والوفد المرافق له.
وجدد قوته ريادة ولاية النيل الازرق، مبينا انها مهد شرارة الثورة ودعا عضو مجلس السيادة لتكرار الزيارة لافتا الى أن الولاية غينة بمواردها ولابد من توظيفها والاستفادة منها
واعلن تضامنهم مع مواطني محلية التضامن ودعم مطالبهم المتمثلة في الطريق.
سونا