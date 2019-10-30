ضبط مولوتوف وأسلحة بيضاء بجامعة الجزيرة

تم مساء الأربعاء بجامعة الجزيرة ضبط كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف المعدة للاستخدام؛ بجانب مواد كيميائية وبرميل وقود وأسلحة بيضاء وملابس أجهزة نظامية وخراطيش وعصي ومواد أخرى بمقر اتحاد طلاب جامعة الجزيرة بمجمع النشيشيبة بمدني .
وكانت إدارة الجامعة وعمادة الطلاب وإدارة الحرس الجامعي قد نفذت عملية تفتيش لمقر الاتحاد عقب تلقيها معلومات في هذا الشأن أسفرت عن ضبط المعروضات وتحريزها وتطويق المكان.
من جانبه وجه بروفيسور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة بفتح بلاغ جنائي لمعرفة ملابسات الحادثة والجهة التي تقف وراءها، مؤكداً أن استقرار الجامعة خط أحمر ستتعامل معه الإدارة بأقصى درجات الصرامة وفقاً للقوانين واللوائح.
على صعيد آخر ضبط فريق من إدارة الجامعة والشرطة الجامعية مجموعة من زجاجات المولوتوف وعبوات بلاستيكية فارغة بمقر اتحاد الطلاب بمجمع أبوحراز ووجهت إدارة الجامعة باتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة واتخاذ كافة التحوطات التي من شأنها إحباط محاولات الجهات الساعية لنسف استقرار الجامعة .
مدني 30-10-2019(سونا)