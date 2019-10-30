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سياسية

2019/10/30

2019/10/30


فيديو: في أول ظهور له بعد الثورة.. حسين خوجلي يعود للظهور عبر صفحة المؤتمر الشعبي بأمر من الترابي



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عاود الإعلامي حسين خوجلي الظهور الإعلامي عبر صفحة المؤتمر الشعبي بمواقع التواصل الاجتماعي بعد توقف طويل عقب سقوط نظام المؤتمر الوطني والإطاحة بالرئيس المخلوع موضحاً أسباب توقفه الذي برره بالمرض والسفر حيث قال:(بعد انقطاع طويل عن الشاشة لأسباب متعلقة بالصحة و المرض و السفر أعاود هذا اللقاء على صفحة المؤتمر الشعبي ).

وأوضح خوجلي بأن عودته للشاشة ومواصلة برامجه جاءت استجابة لأمر من الدكتور الراحل حسن عبد الله الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي موضحاً بأنه أحسن تأديبهم قائلاً : ( أنا اعتبر نفسي مأمور من الشيخ و المفكر والعالم الشهيد حسن عبد الله الترابي الذي أدبنا فأحسن تأديبنا و اعتبر هذا أمر لا يقف عن تنفيذه مرض أو سفر).

الخرطوم (كوش نيوز)

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