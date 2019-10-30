تعاون بين السودان وجنوب السودان في الزكاة

إلتقي الأمين العام لديوان الزكاة بالإنابة إبراهيم موسي عيسى يوم الأربعاء بمكتبه وفد من دولة جنوب السودان برئاسة مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الدينية جمعة سعيد علي والوفد المرافق له لزيارة ديوان الزكاة والوقوف على تجربته بحضور مديري الأدارات التخطيطية بديوان الزكاة .
وٱكد رئيس وفد دولة جنوب السودان علي التعاون المشترك بين ديوان الزكاة بجنوب السودان والسودان وبشر بأن رئيس دولة جنوب السودان وجه بإرجاع كل أموال وحقوق المسلمين لأصحابها بدولة جنوب السودان بما فيها اصول وممتلكات ومكاتب الزكاة في جنوب السودان، مطالبا من ديوان الزكاة السوداني الوقوف مع إخوتهم المسلمين في إعادة سيرة ومسيرة الزكاة بالتدريب اللازم للكوادر العاملة في ديوان الزكاة بجنوب السودان عبر معهد علوم الزكاة وأحكام التنسيق بين ديوان الزكاة السوداني والمجلس الإسلامي بدولة جنوب السودان في إعتماد المستندات التي يحملها المكلفين بسداد زكاتهم وذلك منعاً للتهرب والإزدواج في تحصيل الزكاة بين الدولتين .
من جانبه رحب إبراهيم موسي عيسى أمين عام ديوان الزكاة بالإنابة بالوفد علي زيارتهم لديوان الزكاة ونقل تجربته العملية والعلمية ، مؤكداً للوفد حرص الديوان علي توفير التدريب اللازم للكوادرالعاملة في زكاة دولة جنوب السودان وتبادل الخبرات في كل محاورالزكاة جباية وصرفاً بجانب العمل الإداري والمالي الذي يمكن لتمكين شعيرة الزكاة بجنوب السودان وتمتين العلاقات بين شعبي البلدين وبحث سبل دعمها وتطويرها.
ووجه الأمين العام لديوان الزكاة بالإنابة مديري الإدارات التخطيطية بتوفير كل ما يتطلب نقل تجربة الزكاة السودانية التي تعين علي إقامة وإعادة سيرة ومسيرة الزكاة بدولة جنوب السودان .
الخرطوم 30-10-2019م (سونا)