مديرة جامعة الخرطوم تؤكد أهمية الجامعة فى التصنيف العالمي

تعهدت مديرة جامعة الخرطوم بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه؛ بالسعي الجاد لترقية موقع الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات، وذلك عبر العناية بالبحث العلمي وتذليل العقبات التي تواجه الأساتذة، وأكدت اهتمامها بتحسين وضع الأستاذ الجامعي ومساعدي التدريس، ومعالجة المشكلات الراهنة وفقاً للأولويات.
وناقشت بروفيسور فدوى خلال طوافها على كليات “العلوم، العمارة، الهندسة، وإدارة مطلوبات الجامعة”، بمجمع الوسط اليوم ، ناقشت مع الأساتذة آلية اختيار عمداء الكليات، وأكدت أنها تستهدي برأي الأساتذة.
وتحدث أساتذة الجامعة عن ضعف المرتبات والميزانيات المخصصة للبحث العلمي وطالبوا بتحسين بيئة العمل واستبقاء الأستاذ الجامعي.
الجدير بالذكر أنّ مديرة جامعة الخرطوم بدأت زيارات واسعة شملت جميع مجمعات الجامعة واستمعت إلى قضايا الأساتذة ووعدت بمعالجة القضايا التي تليها والتواصل مع وزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء للشروع في حل القضايا المختلفة.
الخرطوم فى 30-10-2019 (سونا)