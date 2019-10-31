أخطر اجتماع لمجلس السيادة بشأن الأوضاع الصحية في كسلا

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان بتلبية الحاجات العاجلة لمستشفي كسلا والمتمثلة في مائة سرير وملحقاتها.واوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ ادريس قاضي في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس بالقصر الجمهوري الخميس، ان التوجيه يأتي استجابة للنداء الذي تضمنته مبادرة صيادلة السودان والخاص بالحالة الصحية العامة بالولاية والتى وقف عليها خلال زيارته الأخيرة لولاية كسلا.
وأضاف قاضي أن الموضوع تم طرحه ضمن الموضوعات التي ناقشها مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه الخميس بالقصر الجمهوري. واشاد المجلس الذي بحث في اجتماعه عدداً من القضايا من بينها الوضع الصحي في ولاية كسلا، بالدور الكبير الذي لعبه الاعلام في عكس القضية وتبصير الرأي العام بها وتنويره بالأوضاع الصحية بولاية كسلا.
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