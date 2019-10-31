وزيرة الخارجية تُشكّل لجنة لتوفيق أوضاع الدبلوماسيين المفصولين تعسفياً

أصدرت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، قراراً بتكوين لجنة لتوفيق أوضاع المفصولين تعسفياً من الدبلوماسيين والإداريين من منسوبي وزارة الخارجية، وضمت اللجنة في عضويتها ستة من الدبلوماسيين بينهم ثلاثة سفراء في المعاش.
وأوضح تعميم لوزارة الخارجية اليوم “الخميس” تحصل “باج نيوز” على نسخة منه، أن القرار جاء بناءً على الفقرة (٧)- الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية في بندها السادس الخاص بتسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أو العسكرية.
وأسندت الوزيرة رئاسة اللجنة إلى السفير د.صديق عبدالعزيز عبدالله وكيل الوزارة، وحددت مدير عام إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة السفير عبدالمنعم عثمان البيتي نائباً للرئيس.
وضمت اللجنة السفير معاش الفاتح عبدالله يوسف- عضواً وممثلاً للمفصولين، والسفير معاش عمر الشيخ الحسين عضواً، والسفير معاش أبوزيد الحسن عضواً، والمنجد عبدالله محمد عمر مدير شؤون العاملين ممثلاً لديوان شؤون الخدمة عضواً.
وحصر القرار الصادر عن وزيرة الخارجية مهام اللجنة في حصر وجمع البيانات الخاصة بالدبلوماسيين والإداريين الذين فقدوا وظائفهم خلال الفترة من ۱۹۸۹ حتى تاريخه، ودراستها وتقديم توصيات بشأنها للوزيرة في موعد لا يتجاوز الثلاثة أسابيع من تاريخ نشر القرار.
باج نيوز