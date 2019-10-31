جوبا : تكشف عن التكلفة المالية لبناء العاصمة الجديدة “رامشيل”

كشف النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان ، عن قيمة التكلفة المالية ، من أجل بناء العاصمة الجديدة “رامشيل” الذي تم المصادقة عليها من قبل الحكومة.
وتأتي تصريحات تعبان دينق قاي ، في حديثه لدى افتتاح المؤتمر الثالث للنفط والغاز ، يوم الثلاثاء في العاصمة جوبا بمشاركة 600 شخصاً من الشركات الخاصة و الحكومية.
وقال تعبان دينق قاي ، في حديثه ، إن الحكومة سوف تلتزم مطلع العام المُقبل ، بتخصيص الأموال من عائدات النفط ، لبناء العاصمة “رامشيل” ، مبيناً أن تكلفة المشروع 10 مليون دولار أمريكي.
وتابع “هذه التقديرات وفقاً لكوريا الجنوبية و المغرب ، وبعض الناس يعتقدون أن هذا هدر للأموال ، لكن يجب أن نبني العاصمة رامشيل لأنها الفرصة لمجيء المستثمرين إلى جنوب السودان”.
وكشف تعبان ، عن إجتماعات منعقدة في دولة المغرب بمشاركة خبراء من وزارة الإسكان لمناقشة الخطة الرئيسية لبناء العاصمة ، الذي من المتوقع أن تنتهي الخطة في فبراير 2020 ، حسب تعبيره.
وأشار تعبان ،بحسب الشروق – إلى أن خطة الحكومة هو إستخدام عائدات النفط ، في أربع مشاريع رئيسية ،وهي “بناء الطرق ، و توليد الكهرباء والنقل ، بجانب بناء العاصمة رأمشيل” . موضحاً أن الحكومة تريد بناء حوالي 11 ألف كيلومتر من الطرق لربط جنوب السودان بالدول المجاورة.
ووقع جنوب السودان والمغرب ، على تسع اتفاقيات تعاونية في فبراير عام 2017 ، أبرزها مساعدة جنوب السودان في بناء العاصمة الجديدة “رأمشيل” بتكلفة 5.1 مليون دولار أمريكي.
وفي عام 2017 ، أصدر الرئيس سلفاكير ، أمر بتشكيل لجنة برئاسة تعبان دينق قاي ، لمتابعة دراسة الجدوى لبناء العاصمة الجديدة.
كوش نيوز