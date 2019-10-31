وزيرة الخارجية تلتقي السفير الألماني

استقبلت الأستاذة اسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية اليوم بمكتبها سفير دولة ألمانيا لدى السودان السفير بلوريتش كلوكنز وأشادت الوزيرة بزيارة وزير الخارجية الألماني السودان ودعم ألمانيا للسودان في مختلف المجالات، ومساندتها لعملية السلام.
وعبر السفير الألماني عن رغبة بلاده في دعم الحكومة الانتقالية في السودان، مشيراً إلى أن ألمانيا ستقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في السودان ودعم القطاع الصحي في السودان وتقديم المساعدات الفنية، وقال إن بلاده ستقوم بتأهيل شبكات الكهرباء في السودان في فترة وجيزة وبتكلفة قليلة وتوفير قطع الغيار، مشيرا إلى عودة شركة سيمنز الألمانية للعمل في قطاع الكهرباء، وكشف السفير الألماني عن وفد من الشركة سيزور السودان خلال الأسبوع القادم .
وسلمت وزيرة الخارجية السفير الألماني رسالة تهنئة لرصيفها الألماني بمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية متمنية للشعب الألماني مزيدا من الازدهار والتقدم.
سونا