الصديق يلتقي بوفد منظمة العمل الدولية

إلتقى د. الصديق عبد العزيز عبدالله وكيل وزارة الخارجية بمكتبه بوفد المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية باديس ابابا بحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
و تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات السودان بالمنظمة وسير المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقه بما في ذلك مشروع حرية الحركة في دول الايقاد وتنفيذ البرنامج القطري للعمل اللائق.
كما تطرق اللقاء كذلك إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل منها حقوق العمال المهاجرين وبناء القدرات والمهارات التي تساهم في تعزيز فرص المنافسة في سوق العمل ونقل التجارب الرائدة في توسيع فرص العمل والانضمام للاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة.
و ناقش اللقاء اولويات الحكومة الانتقالية التي تتضمن الاستجابة لقضايا الشباب والنساء على رأسها مسائل العمل وتحسين بيئته وتوسيع فرصه.
سونا