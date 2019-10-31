طلاب جامعة القرآن يطالبون بتحسين البيئة

جدد الدكتور آدم عبد البنات إبراهيم مدير جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم لدى مخاطبته صباح اليوم الطلاب المحتشدين بمباني إدارة الجامعة بمدني، مطالبين بتخفيض الرسوم الدراسية وإعادة النظر في المقررات التعليمية وتحسين البيئة الجامعية وتأجيل الامتحانات بالإضافة إلى إعادة النظر في إدارات الكليات وفك القيود الإدارية على الطلاب وإعادة المفصولين تعسفياً منهم، جدد التزام الجامعة وحرصها على تهيئة كافة مطلوبات استقرار العملية التعليمية ومضاعفة الجهود لضمان بيئة تحصيلية متكاملة للطلاب تأسيساً على رسالة الجامعة وأهدافها الرامية لخدمة طلاب العلم وتوفير البيئة الداعمة لذلك، ودعا إدارة الطلاب لضرورة الالتفات لمستقبلهم وإدراك ما فاتهم ووعد بالعمل على حل جميع العقبات والمشاكل التي تعترض استقرار الدراسة وكشف عن جهود كبيرة بذلتها إدارة الجامعة مع الجهات ذات الصلة لتوفير مطلوبات الاستقرار في إسكان الطلاب بالتعاون مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب وتوفير الدقيق للخبز بالتنسيق مع حكومة الولاية. من جانبه أكد د. جمال محمد أحمد البشرى عميد شؤون الطلاب سعيهم لصياغة واقع متميز وبيئة تعليمية محفزة للطلاب. فيما استعرض المهندس الصادق إبراهيم أمين الصندوق القومي لرعاية الطلاب بالولاية برامج الصندوق ودوره في تحسين البيئة بالمجمعات السكنية والبرامج المقدمة للطلاب بالإضافة لحرص الصندوق للوفاء بالتزاماته وسعيه المتصل لاستيعاب كافة الخدمات بالمجمعات. على صعيد آخر كشف د. الطيب عبد القادر نائب مدير الجامعة أن لقاء مدير الجامعة ومعاونيه بممثلي الطلاب سادته روح طيبة وخرج بتوافق تام على ضرورة المحافظة على استقرار الدراسة، مشيراً لموافقة الإدارة على عدد من المطالب التي تصب في مصلحة الطلاب بالجامعة.
سونا