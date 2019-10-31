جامعة سودانية و”يونس أمره” التركي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

في لقاء جمع مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية عمر السيد ود بدر، بمدير المعهد الثقافي التركي بالخرطوم، بنيامين ادمير.
بحث مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم والإسلامية في السودان، عمر السيد ود بدر، الخميس، مع مدير المعهد الثقافي التركي في الخرطوم “يونس أمره” بنيامين ادمير، تعزيز التعاون المتشرك بين المؤسستين.
جاء ذلك لدى استقبال ود بدر، ادمير، بحضور عميد كلية الألسن بالجامعة الحكومية، إسماعيل عبدالله علي.
ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، جرى خلال اللقاء الذي تم بحضور أساتذة قسم اللغة التركية بجامعة القرآن، بحث التعاون المشترك، وسبل تعزيز الشراكة بين المؤسيتين.
وأشاد مدير جامعة القرآن الكريم، ود بدر، بالعلاقات المتميزة بين السودان وتركيا خاصة في الجوانب العلمية.
من جانبه، قال عميد كلية الألسن، إسماعيل عبد الله علي إن قسم اللغة التركية بكليته، تطور خلال السنوات الماضية بالدعم الذي يتلقاه من وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” ومن معهد “يونس إمره”.
بدوره أعرب مدير “يونس أمره” بنيامين ادمير عن سعادته بزيارته لجامعة القرآن الكريم ، مؤكدًا وأكد إمكانية تطوير وتوسعة قسم اللغة التركية، وتخصيص مِنَح للدراسات العليا بالجامعات التركية لطلاب السودان.
ووفق المصدر نفسه، يعد قسم اللغة التركية بكلية الألسن بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية الأول من نوعه بالجامعات السودانية، ويجذب اهتمام الطلاب الذين يستهويهم تعلم لغة دولة يشعرون بالكثير من القرب الثقافي لها.
وأنشىء القسم عام 2012 بدعم مالي من “تيكا، وبكادر معلمين من معهد “يونس أمره”. وتضم كلية الألسن بالإضافة إلى قسم اللغة التركية، أقسام للغات الإنجليزية والفرنسية والسواحلية.
ومعهد “يونس أمره” تأسس عام 2007، ويعنى بتقديم الخدمات خارج تركيا، كتعلم اللغة والثقافة والفنون التركية، وزيادة التبادل الثقافي بين تركيا والدول الأخرى وتطوير علاقات الصداقة معهم.
الخرطوم/الأناضول