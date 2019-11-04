طبيب يواجه الإدانة لإشانة السمعة

أوقعت محكمة بحري الجنائية برئاسة القاضي هشام محمد عقوبة الغرامة المالية 10ألف جنيه ، لطبيب أشان سمعة معلم وإتهامه بالإصابة بمرض الدرن ، وتوصلت المحكمة لقرارها أعلاه بتوفر البينة المقدمة .
وبحسب التفاصيل الأولية للدعوى أبلغ الشاكي يعمل مدرس خصوصي ، أن المدان أشان سمعته عندما إتهمه بأنه مصاب بمرض السل ، وأشان سمعته بين الناس الأمر الذي تضرر منه ، ليتوجه لقسم الشرطة وتدوين بلاغ على أثره اخضعت السلطات وفق المادة 159 المتهم ليواجه توجيهاً من النيابة التي أمرت بإحالة الملف للمحكمة وإخضاعة لاجراءات محاكمة استمعت فيه المحكمة للقضية كاملة بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( كوش نيوز )