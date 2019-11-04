دعوة لتقوية الجبهة الداخلية لتجاوز تحديات الراهن

دعا تحالف القوى السياسية السودانية جماهير الشعب السوداني كافة وقواه السياسية الي ضرورة العمل الجاد على تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الشعبي لتجاوز تحديات الراهن وبلوغ المستقبل بامان .
وقال الناطق الرسمي باسم التحالف يحي العمدة، في تصريحات صحفية، إن السودان يمر بحالة انتقال تتطلب تكاتف الجميع للتغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والمهددات الاقتصادية وانعكاساتها وآثارها المجتمعية . ونبه الي الاطماع في ثروات البلاد باعتبارها مهدد يجب العمل على ايقافه بالتماسك والوحدة وعدم تشجيع تغذية هذه المخاطر والمهددات بالمرارات والغبن.
واشار في هذا الخصوص الى أن الدعوات المتكررة للمطالبة بتقرير المصير، والتململ في شرق السودان، لا يمكن اخمادها إلا بتطبيق لا مركزية كاملة.
سونا