حمدوك يطلع على خطط السلام بشمال دارفور

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك اليوم اجتماعا بقاعة مجلس الوزراء بالفاشر مع مجلس حكومة ولجنة أمن الولاية بحضور والي الولاية المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي.
واطلع رئيس الوزراء على ملامح الخطة الاستراتيجية لبناء السلام الدائم بالولاية التي تستند على أولويات الفترة الانتقالية التي أعلنها مجلس الوزراء الانتقالي في شهر سبتمبر الماضي .
وأوضح الأمين العام لحكومة الولاية محمد إبراهيم عبدالكريم في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن العرض المقدم لرئيس الوزراء قد اشتمل كذلك على مشروعات الخدمات والتنمية التي نفذتها الولاية خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، بجانب خططها المستقبلية بما فيها العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وكيفية استدامتها.
وقال الأمين العام لحكومة الولاية إن عرض تلك المشروعات والبرامج وجد الإشادة والتقدير من قبل رئيس مجلس الوزراء الذي وجه ديوان الحكم الاتحادي بتعميم تجربة شمال دارفور على بقية ولايات البلاد بتعميم الفائدة كما وعد د.حمدوك بدعم المشروعات الخدمية والتنموية وتبنيه دعم العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بالولاية .
وعبر عبد الكريم عن تقدير الولاية حكومة ومواطنين لزيارة رئيس مجلس الوزارء والتي قال إنها كانت قيمة في كافة الجوانب متمنيا أن تعقبها زيارات أخرى لتشمل كافة محليات الولاية ومناطق العودة الطوعية.
سونا