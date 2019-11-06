الدمس يتسبب في شح المياه بالصحافة

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن تسبب أشجار الدمس في انسداد خطوط ناقلة للمياه مختلفة الأحجام بمربعات الصحافة، أدت لشح ونقص المياه في هذه المربعات.
وقال مدير إدارة الصيانة والتوزيع بمياه محلية الخرطوم مهندس الفاتح عبد الرحمن آدم، في تصريح صحافي أمس، إن إدارته تلقت شكاوى متكررة من نقص إمداد المياه في منطقة الصحافة، منوهاً لقيامهم بحملات تفتيشية للخطوط الناقلة نتج عنها وجود كميات من ألياف الدمس تسببت في انسداد الخطوط في مربعي 19 و20 بالصحافة، مؤكداً استمرار حملاتهم التفتيشية في بقية المربعات للتأكد من خلو الخطوط من الدمس، مطالباً المواطنين الكف عن زراعة أشجار الدمس أمام المنازل للضرر الذي يسببه لخطوط المياه، داعياً المواطنين إلى التبليغ الفوري على رقم البلاغات المركزي 3131 في حالات الشح ونقص المياه.
الخرطوم:ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني