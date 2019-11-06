حزب الغد: السودان يمر بمنعطف يتطلب التكاتف

قال رئيس حزب الغد الديمقراطي نورين عبد القفا، إن السودان يمر بمنعطف تاريخي يتطلب تكاتف الجميع. وأضاف في تصريح صحفي إن السودان يواجه جملة مهددات من تركة النظام السابق تشمل الوضع الاقتصادي ومعاش المواطنين، فضلاً عن المهددات الأمنية من تهريب البشر ومحاولات اختراق الحدود من جماعات مجهولة، ودعوات جهوية ومناطقية تنادي بحق تقرير المصير الأمر الذي يهدد الأمن القومي. ودعا في هذا الخصوص إلى أهمية التراضي والوصول الى اتفاق سلام مُرْضٍ وشامل في غضون ستة أشهر حسبما ذكرت الوثيقة الدستورية. وحذر من خطورة الاستفزازات الموجهة للأجهزة الأمنية والتي من شأنها ان تقود الى نتائج لا تخدم الثورة.
سونا