الأخبار > سياسية > وزيرة الدفاع بأفريقيا الوسطى تختتم زيارتها للبلاد
الأقسام :

سياسية

2019/11/06

2019/11/06


وزيرة الدفاع بأفريقيا الوسطى تختتم زيارتها للبلاد



شارك الموضوع :

إختتمت السيدة ماري نويل كوبارا وزيرة الدفاع بجمهورية أفريقيا الوسطى اليوم زيارتها للبلاد بعد سلسلة من اللقاءات والمباحثات أجرتها علي مستوي الحكومه ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان

وكان في وداعها بمطار الخرطوم الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع والفريق الركن محمد منتي الأمين العام لوزارة الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة.

و اعرب السيد الوزير عن سعادته البالغة بالزيارة وأشار إلي أن قضايا الأشقاء يجب أن تحل داخل البيت الأفريقي كما أكدعلى ضرورة تمتين العلاقات الأزليه المتجذرة بين البلدين..

من جانبها أشادت السيدة ماري بالتعاون الوثيق بين جيشي البلدين وعبرت عن عظيم امتنانها للسودان وقواته المسلحة متمنية التقدم والرفعة و الازدهار للسودان.

سونا

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.