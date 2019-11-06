خوجلي يخاطب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أراضي دارفور

خاطب والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي اليوم بقاعة منتجع الأضواء القرمزية بالفاشر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اراضي دارفور الذي نظمته مفوضية اراضي دارفور بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من الهيئات الاخري تحت شعار: “الحيازة الآمنة من أجل تعزيز السلام”.
وأكد الوالي أن توجه مفوضية اراضي دارفور وشعار مؤتمرها يتسقان مع أولويات وتوجهات حكومة الولاية التي تسعى خلال الفترة الانتقالية لاستدامة السلام الاجتماعي عبر برنامج عمل استراتيجي متعدد المحاور يأتي على رأسه مسألة تنظيم حيازة الأراضي واستخداماتها من أجل تحقيق الحياة الكريمة والآمنة لانسان الولاية.
وقال الوالي إن الانتفاع بالأرض ومواردها هو حق مشروع لكل من يعيش على ظهرها، داعيا في ذلك الى اهمية مراعاة القوانين والاعراف التي تنظم تلك الاستخدامات.
وأكد والي شمال دارفور حق النازحين واللاجئين الذين شردتهم الحرب من ديارهم في العودة الآمنة إلى تلك الديار وإعمارها والعيش فيها بسلام، موجها إدارة تسجيلات الأراضي والسلطات الاخرى المختصة بضرورة تخفيض رسوم تسجيل الأراضي الى القدر المعقول الذي يمكِّن المزارعين من تسجيل وتقنين أراضيهم الزراعية، كما وجه الوالي بوقف إجراءات تسجيل الأراضي بمناطق النزاعات حتى يتم الفصل فيها، داعيا الادارات الأهلية إلى مواصلة الاضطلاع بدورها التاريخي في المحافظة على العلاقات الاجتماعية والمساهمة بفاعلية في معالجة قضايا الأرض.
وخاطب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أراضي دارفور ممثل منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية معتز مصطفى نقد، مستعرضا برامج ومشروعات عمل المنظمة والتي بدأت في تنفيذها بدارفور منذ العام ٢٠٠٨ والتي تمثلت في التخطيط والتنمية العمرانية وتوفير المساكن الاقتصادية قليلة التكلفة، بجانب تشييد المساكن بقرى العودة الطوعية بولايتي غرب وجنوب دارفور وصيانة وتشييد أكثر من ٥٠ مرفقا صحيا، إضافة إلى إنشاء مرافق للمياه وتدريب الشباب في مجالات تقنيات البناء، وتطرق ممثل منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى خطة المنظمة التي تزمع تنفيذها مع الحكومة وعدد من الشركاء خلال العام ٢٠٢٠ لتقنين حيازة الأراضي بدارفور باستخدام الـ “جي بي اس” باعتباره الأكثر شفافية والأقل تكلفة.
وكان مفوض أراضي دارفور محمد صالح منقو قد أوضح في مستهل الجلسة الافتتاحية ان انعقاد مؤتمر اراضي دارفور يجيء انفاذا لقرار المؤتمر الذي عقدته المفوضية في ذات الخصوص مؤخرا بالخرطوم والذي قضى بعقد مؤتمرات مماثلة بولايات دارفور الخمس ليكون امتدادا لمشاورات اهل دارفور حول قضايا الارض، للوصول فيها إلى القواسم المشتركة والحلول الناجعة لقضايا الأرض التي تمكنهم من الانتقال من مرحلة حفظ السلام الى استدامة السلام، وابان منقو ان مؤتمر الفاشر سيستمر ليوم واحد سيشهد عرض ومناقشة خمس أوراق عمل من مختصين، تتمثل تلك الأوراق في “منهجية عمل مفوضية اراضي دارفور”، و”تعزيز إدارة الأرض من أجل بناء السلام”، بجانب ورقة “العودة الطوعية التحديات والفرص” و”تخريط قرى العودة الطوعية” و”المرصد الحضري” و”تسجيلات الأراضي”.
ويشار الى أن عضوية مؤتمر أراضي دارفور قد ضمت المدراء العامين للوزارات َوالمدراء التنفيذيين للمحليات وممثلي النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة، الادارات الأهلية والادارات ذات الصلة.
سونا