عضوتا السيادة تبحثان الشراكة مع منظمة “وست”

بحثت عضوتا مجلس السيادة الإنتقالي الدكتورة عائشة موسى ورجاء نيكولا، كل واحدة على حدة، مع منظمة وست منستر للديمقراطية سبل دعم الشراكة والتعاون في مجال التحول الديمقراطي في السودان.
جاء ذلك خلال لقائهما بالقصر الجمهوري اليوم المديرة الإقليمية لمؤسسة وست منستر للديمقراطية للشرق الاوسط وشمال إفريقيا، الدكتورة دينا ملحم، والتي أكدت في تصريحات صحفية أن اللقاء كان مثمرا وطيبا تناول مواضيع تتعلق برؤية المؤسسات الانتقالية في السودان للمرحلة المقبلة. َ
وثمنت الجهود التي يقوم بها أعضاء مجلس السيادة الانتقالي في مجال الانتقال الديمقراطي ودور المرأة في المرحلة المقبلة من تاريخ السودان.
وقالت دينا: “تم التشاور خلال الاجتماعات حول كيفية تبادل الخبرات والتعاون بين مؤسستنا والقياديات بالمجلس السيادي ومع جميع المؤسسات الوطنية في السودان”. وأضافت: “هذا الاجتماع مهم جدا لبناء شراكات عميقة ومتينة بيننا والشعب السوداني والمجالس السودانية”.
سونا