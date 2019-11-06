الدعم السريع:مساعدات لمواطني سربا بغرب دارفور

قام قائد الدعم السريع بقطاع غرب دارفور المقدم موسى حامد أمبيلو بزيارة لمنطقة كركري اراك التابعة لمحلية سربا بولاية غرب دارفور وقف خلالها على الأوضاع بالمنطقة واحتياجات المواطنين في مجال الخدمات الأساسية.
واكد أمبيلو ان الزيارة تأتي في إطار الاطمئنان علي الاوضاع الامنية والوقوف علي سير الموسم الزراعي بالمنطقة بجانب تقديم المساعدات للشرائح الأكثر حوجة إنفاذا لتوجيهات الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع .
وتبرع المقدم موسى حامد أمبيلو بإنارة مسجد المنطقة بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية لعدد خمسين من العجزة والمسنين بالمنطقة فضلا عن تبرعه بمعدات وأدوات رياضية لعدد من الفرق الرياضية بجانب مساعدات لخلاوي القرآن الكريم وأعلن امبيلو عن قافلة صحية ستصل المنطقة خلال الأيام القادمة.واشاد قائد الدعم السريع بغرب دارفور بمستوى التعايش السلمي بين اهالي المنطقة والرحل ، مشيرا الي ان إستقرار الموسم الزراعي مهم وضروري..
الي ذلك حيا ممثل المنطقة الامير ازهري احمد السنوسي مجهودات الدعم السريع تجاه الشرائح الضعيفة بالمجتمع والتي تستحق الوقوف معها .
وعدد ازهري المناطق التي شملتها مساعدات الدعم السريع خاصة المحليات الشمالية لحاضرة الولاية ، مطالبا بمزيد من الخدمات .
واشاد ازهري بدور لجنة حماية الموسم الزراعي بقيادة الرائد طه حماد ووصفها بصمام الامان لنجاح الموسم وقال انها قامت بالدور المنوط بها علي الوجه الاكمل يذكر ان قوات الدعم السريع نظمت يوم ترفيهي لمواطني المنطقة بمشاركة فرقة التوجيه المعنوي وفرق موسيقية بالمنطقة .
سونا